Самара, 16 сентября 2022, 13:55 — REGNUM Муниципальные служащие записались добровольцами в Самарский батальон. Об этом сообщила глава администрации Самары Елена Лапушкина в прямом эфире на своей странице в социально сети.
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Лапушкина подчеркнула, что руководство Самарской области помогает и будет помогать жителям Донбасса.
Она напомнила, что специалисты из Самары работают на территории города Снежное ДНР. Кроме этого, в Самаре помогают вынужденным переселенцами из Донбасса.
«Сейчас формируется «Самарский батальон». Муниципальные служащие и члены их семей, сотрудники муниципальных предприятий записались добровольцами, и мы их ждем на прежнем месте работы с победой», — сообщила Лапушкина.
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