Донецк, , 13:46 — REGNUM Киевские нацисты снова подвергли обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 16 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что новый обстрел Кировского района Донецка со стороны бандеровецв был зафиксирован в 13:23 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты перехватили системы ПВО