Туринск, Свердловская область, 16 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В детском доме Туринского района Свердловской области выявлен ряд нарушений законодательства о безопасности несовершеннолетних. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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В ходе проверки установлено, что пищеблок детского дома находился в неудовлетворительном состоянии. В частности, помещение пищеблока было покрыто трещинами и не имело необходимого оборудования и мебели. Прокуратура внесла представление директору учреждения.

Нарушения в детском доме уже устранили. Здесь провели капитальный ремонт пищеблока на сумму более 500 тыс. рублей и закупили необходимое оборудование и мебель.