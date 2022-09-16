Баку, 16 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Список погибших военнослужащих вооружённых сил Азербайджана в ходе столкновений на границе с Арменией дополнился ещё шестью именами. Информацию 16 сентября очередной раз обновили на сайте минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Всего в списки погибших внесли 77 военнослужащих. В них 13 офицеров (от капитана и младше), 18 прапорщиков, четыре сержанта и 39 рядовых.

Стоит отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 16 сентября, также сообщил обновлённые данные по погибшим. Их число выросло до 135 человек, что на 30 больше, чем сообщили накануне.