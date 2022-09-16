Самарканд, Узбекистан, , 13:26 — REGNUM По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде подписана совместная декларация, сообщает 16 сентября РИА Новости.

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Лидеры государств, входящих в ШОС, подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию.

Всего членами международной организации являются восемь государств — Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в условиях обострения международной ситуации, когда на первое место вышло санкционное давление и конфронтация, возрастает важность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).