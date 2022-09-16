Таллин, 16 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум.

ru.torange.biz В тюрьме

Президент Эстонии Алар Карис отказал всем 19 прошениям о помиловании, поданным на его имя. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

В законную силу решение вступило 16 сентября 2022 года. Речь идет о заключенных, отбывающих длительное наказание за тяжкие преступления.

Среди тех, кто ходатайствовал перед президентом о помиловании, значился Аугуст Буркевич, в 2011 году признанный виновным в убийстве двух пожилых женщин в Тартумаа (юго-восточная Эстония), воровстве и физическом насилии и приговоренный к пожизненному заключению.

Останется в тюрьме и Валерий Геймонен, который в ноябре 2017 года был приговорен к 15 годам лишения свободы за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ.