Магас, 16 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Ингушетии будут получать повышенные стипендии студенты и аспиранты, достигшие особых успехов в учебе. Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ, согласно которому сумма прибавки для 155 отличников составит от одной тысячи рублей до двух с половиной тысяч.

(сс) Wokandapix Студент

«Накануне подписал указ, согласно которому студенты и аспиранты из Ингушетии будут получать надбавку к своим текущим стипендиям. Учредил 155 ежемесячных стипендий по 2000 рублей учащимся бакалавриата, специалитета и магистратуры, по 2500 рублей аспирантам и по 1 тыс. рублей студентам колледжей», — написал Климатов в своем телеграм-канале.

По его словам, региональному бюджету это поощрение обойдется в 300 тыс. рублей в месяц. Получить повышенную стипендию смогут учащиеся, которые учатся на средний балл 4,5. Их отбор будет проведен совместно с педагогическим советом образовательных организаций по рекомендациям студенческих комитетов.