Кербела, Ирак, , 12:58 — REGNUM Ежегодная траурная процессия мусульман-шиитов «Арбаин» в Ираке собрала рекордное количество иностранных паломников.

Кербела Dodmedia.osd.mil

Как сообщает Shafaq со ссылкой на местные власти, для участия в церемонии в страну прибыли около 20 миллионов мусульман-шиитов из Ирана (3 миллиона человек), Ливана, Пакистана, Сирии и ряда других стран. Шииты совершают пешее паломничество к городу Кербела, где находится одна из главных святынь их религии — могила имама Хуссейна ибн Али.

В связи с большим числом паломников местные власти предпринимают дополнительные меры безопасности, охраняя маршруты движения религиозных процессий.

Как отмечается, власти Ирака разрешили проведение религиозных церемоний из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране впервые с 2020 года.