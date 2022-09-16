Горно-Алтайск, 16 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Министр образования и науки Республики Алтай Ольга Саврасова в ходе прямого эфира рассказала об усилении воспитательной работы в школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Горно-Алтайска.

Правительство Забайкалья День российского флага

В частности, новая неделя в школах начинается с церемонии поднятия государственного флага России. По словам министра, поднимают флаг ученики, лучше всех проявившие себя в учебе.

«Для школьников это станет дополнительным стимулом хорошо учиться, активнее проявлять себя в различных школьных мероприятиях», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, церемонию поднятия российского флага в школах, которая введена в с 1 сентября 2022 года, поддерживает 69% жителей России. По их мнению, это служит воспитанию патриотизма.

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