Владивосток, , 08:15 — REGNUM Церемонию поднятия государственного флага России в школах, которая введена в нашей стране с 1 сентября 2022 года, поддерживает 69% жителей России, они считает, что это служит воспитанию патриотизма. Об этом 8 сентября рассказал на сессии Восточного экономического форума генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» Константин Абрамов.

Флаг России Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы знаем, что каждая учебная неделя в школах будет начинаться с поднятия флага России и исполнения гимна на торжественной линейке… поддерживают 69% россиян среди всех опрошенных, среди родителей, школьников — 72%», — сказал он.

Также Абрамов уточнил, что такая инициатива имеет поддержку большинства жителей России, так как они считают, что путём таких решений воспитывается патриотизм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Салехарде в 2023 году появится Центр патриотического воспитания молодёжи.