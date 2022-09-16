Стокгольм, , 12:32 — REGNUM Умеренные и Шведские демократы оказались двумя крупнейшими партиями среди молодых избирателей на выборах в риксдаг Швеции. Об этом 16 сентября сообщила новостная служба TT со ссылкой на данные экзит-полла, проведенного журналистами телеканала SVT на избирательных участках.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Гендерные различия среди предпочтений молодых избирателей в Швеции слишком велики.

Так, правые партии поддерживают около 70% юношей, проголосовавших на выборах в риксдаг 2022 года впервые. Среди женщин распределение между левым и правым блоками стремится к 50 на 50.

«Определенно среди молодых избирателей, особенно среди тех, кто голосует впервые, сильны правые настроения», — заявил в интервью TT Пер Улескуг Трюггвасон, научный сотрудник факультета политологии Гётеборгского университета.

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