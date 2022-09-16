Стокгольм, 16 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Поздним вечером 15 сентября в Швеции были подсчитаны последние голоса в нескольких оставшихся избирательных округах. Как и предсказывалось, к изменению итоговых результатов это не привело, пишет новостная служба TT.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Правая оппозиция во главе с ее лидером Ульфом Кристерссоном (Умеренные) набрала 176 мандатов в риксдаге. Ушедшая в отставку премьер-министр страны Магдалена Андерссон может рассчитывать только на 173 голоса в свою пользу.

Это означает, что в ближайшее время Кристерссону поручат сформировать правительство. Для этого тальман риксдага должен провести формальные переговоры с лидерами партий и дать поручение лидеру Умеренных.

Напомним, что выборы в риксдаг состоялись 11 сентября. Формально их будут утверждены в конце текущей недели.