Владивосток, , 17:01 — REGNUM По соглашению с «Росатомом» на Чукотке поэтапно появятся еще 4 модернизированных плавучих атомных энергоблока с установленной мощностью по 106 МВт каждый. Эти мощности обеспечат электроэнергией месторождение «Песчанка». Энергоблоки разместят вблизи мыса Наглейнын в городском округе Певек, который с 2027 года превратится в мировую столицу «плавучего атома». Об этом заявил губернатор Чукотки Роман Копин на презентации региона в рамках Восточного экономического форума во вторник, 6 сентября, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Роман Копин Kremlin.ru

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«Первая в Арктике и единственная в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» в Певеке может обеспечивать электроэнергией населенный пункт с численностью до 100 тыс человек. По соглашению с Госкорпорацией «Росатом» в регионе поэтапно появятся еще 4 модернизированных плавучих энергоблока с установленной мощностью по 106 МВт каждый. Эти мощности обеспечат электроэнергией месторождение «Песчанка» — крупнейший по оцененным запасам меди и золота проект на постсоветском пространстве. Сейчас там продолжается строительство Баимского ГОКа, старт которому дал президент на ВЭФ в 2018 году», — рассказал Роман Копин.

На сегодняшний день на Чукотке доля атомной энергетики составляет 30%. В случае ввода в эксплуатацию четырёх этот показатель вырастет до 68%. В совокупности с использованием солнечных батарей и ветроэлектростанций доля «чистой энергетики» превысит 80%.

Кроме того, на территории Чукотки действуют три особых преференциальных режима для бизнеса, среди которых территория опережающего развития Чукотка, Свободный порт Владивосток и Арктическая зона России. На данный момент на Чукотке зарегистрированы 88 резидентов. Заявленный объём инвестиций в проекты приближается к 800 млрд рублей, где планируемое число новых рабочих мест составляет 8,6 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самая крупная в мире электростанция, работающая на солнечной энергии за полярным кругом, была запущена 6 сентября на VII Восточном экономическом форуме. Объект заработал в селе Хонуу в Момском районе Якутии.

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