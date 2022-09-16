Степанакерт, 16 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Нагорный Карабах является родиной армянского народа и не может входить в состав Азербайджана. Об этом 16 сентября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Многовековая турецко-азербайджанская геноцидальная политика в отношении армян и, в особенности, продолжающаяся и усиливающаяся политика армянофобии последних десятилетий просто в онтологическом плане исключают какой-либо статус Арцаха в составе Азербайджана», — написал Бегларян.

Он подчеркнул, что урегулирование армяно-азербайджанского конфликта должно сопровождаться признанием права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Бегларян добавил, что армянские «оккупированные» территории должны быть возвращены.

Напомним, накануне президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян прибыл с делегацией в Ереван. Он заявил об опасениях, что при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта стороны могут решать судьбу Арцаха