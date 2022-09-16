Москва, , 12:11 — REGNUM Фейерверки в городах России крайне не уместны в условиях гибели людей в Донбассе, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Фейерверк Дарья Драй © ИА REGNUM

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«День города отмечать правильно, но салют крайне неуместен в условиях гибели наших людей — когда десятки тысяч наших людей в Харьковской области оказались под оккупацией антироссийского режима, когда армия России вынуждена была отступить. Была огромная критика со стороны общественного мнения в адрес властей столицы и в адрес федеральных властей за чрезмерный акцент на праздновании Дня Москвы. Я тоже в этом участвовал, я тоже абсолютно четко и ясно высказался, о том, что салют неуместен», — цитирует Сергея Маркова «Клуб регионов».

Эксперт уверен, что решения властей об отмене праздничных салютов говорят о том, что мнение людей было услышано, а это значит, что в России свободное, открытое, демократическое общество.

Как сообщало ИА REGNUM, администрации отказываются от праздничных фейерверков в честь Дня городов. Так, отменён фейерверк в День оружейника у Туле.

День образования Крымского района Краснодарского края и 160-летие города Крымска отпразднуют без фейерверка и приглашённых звёзд.

День города в Ростове-на-Дону состоится без праздничного концерта и салюта.