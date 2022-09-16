Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В 2023 году Россия намерена экспортировать до 50 млн тонн зерновых. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Россия наращивает экспорт зерновых на мировые рынки. В этом году это будет 30 млн тонн, в следующем нарастим до 50 млн тонн. В основном 90% нашего продовольствия идёт на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки», — заявил Путин.