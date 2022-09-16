Брянск, 16 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Торцевую стену многоквартирного дома, на которой изображены портреты трёх брянских героев-лётчиков, отреставрировали в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в городском совете народных депутатов.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Память о Великой Отечественной войне

Масштабный арт-объект появился в конце 2020 года на фасаде дома №51 по улице 22-го Съезда КПСС. На девятиэтяжке изображены Герои Советского Союза — Павел Камозин, Сергей Азаров и Вадим Бузинов. Летом 2022 года часть утепленного пенопластом фасада обрушилась, повредив портреты. «Полотно» начали восстанавливать — управляющая компания утеплила стену, художники покрыли красками недостающие фрагменты.

Площадь мурала 350 квадратных метров.