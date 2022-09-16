Самарканд, Узбекистан, , 11:58 — REGNUM Страны Евросоюза проявляют эгоизм на фоне возникшего мирового продовольственного кризиса. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Яркий пример этого эгоизма — решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений. Мы знаем, насколько важны удобрения для решения продовольственной проблемы», — заявил Путин.

По его словам, само решение о снятии санкций Россия, конечно, приветствует, однако эти санкции в соответствии с разъяснением Еврокомиссии от 10 сентября этого года сняты только для стран-членов Евросоюза.

«Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения! А как же развивающиеся, беднейшие страны мира? Пользуясь присутствием заместителя генерального секретаря ООН, госпожи Дикарло, хотел бы просить секретариат ООН, — а позавчера я говорил об этом и с генсеком ООН, господином Гутеррешем, — повлиять на решение Еврокомиссии. И не на словах, а на деле потребовать от них, чтобы они сняли эти ограничения, очевидно дискриминационные в отношении развивающихся государств. И обеспечили бы доступ российских удобрений на эти рынки», — указал президент.

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