Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Участники международного экономического сотрудничества должны прекратить прибегать к инструментам протекционизма и санкционному давлению. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение носит внеблоковый характер — мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических, продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок ведущих экономик мира в сфере финансов и энергетики», — заявил Путин.

«Наша политика лишена какого-либо эгоизма. Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах: прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», — подчеркнул он.