Стокгольм, 16 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. После получения итогов выборов в риксдаг Швеции 15 сентября лидер Центристов Анни Лёф объявила о том, что ее партии нужны перемены, которые должны быть осуществлены новым руководством, в связи с чем она в скором времени покинет пост лидера. Об этом сообщил телеканал SVT.

Centerpartiet.se Анни Лёф

После одиннадцати лет в качестве лидера партии Анни Лёф объявила, что планирует уйти в отставку. Когда она объясняла свое решение в эфире SVT, она выделила три причины: результаты прошедших выборов в парламент Швеции, ее многолетнее пребывание в должности и ненависть.

«Это очень расстраивает и глубоко затронуло меня и мою семью», — заявила политик.

Напомним, что летом этого года на Анни Лёф планировалось покушение по политическим мотивам, когда она выступала на политической недели в Висбю.