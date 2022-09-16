Сыктывкар, , 11:48 — REGNUM В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела о подделке более 30 сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Перед судом предстанет экс-заместитель главврача Сыктывкарской горбольницы, сообщает СУ СКР по Республике Коми.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

По данным следствия, в 2021 году по просьбам родственницы, дочери, знакомых обвиняемая внесла в информационную базу и официальные документы сведения о вакцинации от COVID-19 более 30 граждан, которые фактически не вакцинировались. Все они получили сертификаты об иммунизации. Несколько лиц были включены в реестр за взятку в виде косметологических услуг в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

«В ходе расследования обвиняемые не признали вину по предъявленному обвинению», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге ищут добровольцев для исследования назальной вакцины от ковида.