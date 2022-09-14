Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге набирают добровольцев, которые готовы пройти испытания назальной вакцины от COVID-19 и получить за это 60 тыс. рублей, сообщили 14 сентября в пресс-службе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 в Петербурге стартуют после того как будет набрано достаточное количество добровольцев в возрасте от 18-60 лет.

Горожане, которые решат принять участие в исследованиях, будут дважды госпитализированы на четыре дня с интервалом в 21 день в конце сентября-октября 2022 года. После чего за ними будут наблюдать на протяжении 180 дней.

«Вознаграждение добровольцев 60 тыс. рублей на руки, выплачивается частями, основная часть после 42 дня», — отметили в НИИ,

Запись на прескрининг проводится с 09:00 до 16:00 по телефонам 8-812-499-15-50, 8-921-398-87-10 (работает WhatsApp).