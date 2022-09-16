Воронеж, , 11:46 — REGNUM Ограничения на движение и парковку автотранспорта будет действовать в центре Воронежа 17 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Проспект Революции Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Так, с 18:00 16 сентября и до 00:00 18 сентября парковка автотранспорта будет запрещена на следующих участках: ул. Кирова, ул. Красноармейская, от д. 19 по ул. Красноармейская до пересечения с ул. Пушкинская (оба направления); ул. Свободы от ул. Станкевича до ул. Кирова; ул. Платонова от пересечения ул. Станкевича до пересечения с ул. Кирова; Театральный проезд; ул. Плехановская от пересечения с ул. Пушкинская до пересечения с ул. Дзержинского; ул. Кардашова до пересечения с ул. Карла Маркса, площадь Ленина, д. 11; проспект Революции от площади Ленина до пересечения с ул. Степана Разина; ул. Пушкинская от проспекта Революции до ул. Средне-Московская.

Также на сутки, с 00:00 17 сентября и до 00:00 18 сентября движение транспорта будет запрещено по площади Ленина, части проспекта Революции, улице Кирова, части улице Платонова, по Театральному проезду, части улиц Плехановской, Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Среднемосковской, Чайковского.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, воронежские власти решили отменить большинство праздничных мероприятий на День города 17 сентября, в том числе салют. Однако было принято решение в этот день сделать полностью пешеходным центр города. Также будут работать несколько выставок.