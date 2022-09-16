Анадырь, 16 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В рамках проекта «Всё для Победы» с Чукотки был отправлен очередной груз, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Граффити За Родину! За русских! За Донбасс!

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«Бронежилет для бойцов СВО принёс один из жителей Анадыря. Мы надеемся, что уже на следующей неделе его получат ребята на передовой, где он послужит по назначению — спасёт кому-то жизнь. Кроме того, отправляем и душевную поддержку. В течение нескольких месяцев в исполком приносили письма, детские рисунки и слова поддержки. Это наша посильная помощь», — рассказали в активисты ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, более 800 добровольцев из Курской области отправлено в зону специальной военной операции.