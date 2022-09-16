Курск, 16 сентября 2022, 09:35 — REGNUM Более 800 добровольцев из Курской области отправлено в зону специальной военной операции, сообщил в телеграм-канале вечером 15 сентября губернатор Роман Старовойт.
Он уточнил, что в общей сложности из Курской области в зону СКО для участия в различных военных подразделений отправились уже более 800 добровольцев.
Старовойт также сообщил, что сейчас идёт набор в «мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий». Все добровольцы будут проходить обучение, их обеспечат необходимым снаряжением.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом к регионам заняться «самомобилизацией».