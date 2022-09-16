Курск, , 09:35 — REGNUM Более 800 добровольцев из Курской области отправлено в зону специальной военной операции, сообщил в телеграм-канале вечером 15 сентября губернатор Роман Старовойт.

«Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам», — написал Старовойт.

Он уточнил, что в общей сложности из Курской области в зону СКО для участия в различных военных подразделений отправились уже более 800 добровольцев.

«В том числе, и в наш батальон материально-технического обеспечения «Сейм», который будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего необходимого. Все бойцы перед отправкой проходят подготовку в специальных центрах соответствующих подразделений. Добровольцев полностью обеспечили всем необходимым, а именно экипировкой, формой, средствами защиты и связи», — написал губернатор Курской области.

Старовойт также сообщил, что сейчас идёт набор в «мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий». Все добровольцы будут проходить обучение, их обеспечат необходимым снаряжением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом к регионам заняться «самомобилизацией».