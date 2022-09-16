София, 16 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли незадекларированную валюту на общую сумму в 312 тыс. левов ($160 тыс.), что является рекордом для соответствующего пропускного пункта. Об этом 16 сентября сообщает БТВ.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, денежные средства были спрятаны в обшивке микроавтобуса, следовавшего из Румынии в Турцию. При этом ни водитель транспортного средства, ни восемь его пассажиров не смогли объяснить происхождения контрабандного товара.

Водитель микроавтобуса задержан. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии официально объявило об усилении контроля над рядом участков болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы.