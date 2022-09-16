Екатеринбург, 16 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Свердловской области, исполняющий обязанности министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов 16 сентября покинул занимаемый пост. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

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В отставку Зырянов подал в связи с выходом на пенсию. С 2012 года он также занимал пост председателя правительства Свердловской области.

По словам свердловского губернатора Евгения Куйвашева, Сергей Зарьянов внёс весомый вклад в развитие региона. Его опыт и профессионализм способствовали укреплению социально-экономического потенциала области.