Москва, , 11:37 — REGNUM Спецназовцы Росгвардии обнаружили схроны с оружием ВСУ в Луганской Народной Республике. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Сотрудники спецподразделений Росгвардии при выполнении задач в ЛНР обнаружили гранатомёт RBR М80 «Золя» производства Чехии, огнемёт РПО, восемь 152-мм снарядов», — говорится в заявлении Росгвардии.

Кроме того, найдены четыре противотанковые мины ТМ-62, пять противопехотных мин ПФМ-1, две ручные гранаты DM 51 производства Германии, 65 выстрелов к гранатомётам различной модификации, 600 12,7-мм патронов иностранного производства.

Кроме того, при проверке владельцев оружия было изъято 40 охотничьих ружей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября бойцы Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике три тайника с оружием ВСУ и боевую технику. На следующий день росгвардейцы на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей задержали свыше 130 человек, которые причастны к деятельности киевских нацистов.

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