Воронеж, 16 сентября 2022, 11:32 — REGNUM Воронежская область с момент начала специальной военной операции направила в зону её проведения почти 950 добровольцев. Об этом 16 сентября в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
Кроме того, бойцам, выполняющим задачи по защите Донбасса, из Воронежской области отправлено более 125 тонн гуманитарного груза. Предпринимателями региона закуплено для армии оборудование на 34 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал каждый регион России обучить, обеспечить всем необходимым и отправить в зону СВО как минимум тысячу добровольцев.