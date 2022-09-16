Воронеж, , 11:32 — REGNUM Воронежская область с момент начала специальной военной операции направила в зону её проведения почти 950 добровольцев. Об этом 16 сентября в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на сегодня мы отправили на СВО почти 950 добровольцев, которые в дополнение к федеральным выплатам получают выплаты региональные (100 тысяч рублей разово и 20 тысяч рублей в месяц в течение полугода + помощь семьям)», — написал Гусев.

Кроме того, бойцам, выполняющим задачи по защите Донбасса, из Воронежской области отправлено более 125 тонн гуманитарного груза. Предпринимателями региона закуплено для армии оборудование на 34 млн рублей.

«Сейчас в эту работу вовлечены 29 исполнительных органов власти, 40 органов власти в муниципалитетах, 444 администрации сёл, МФЦ, центры занятости, наши коллеги из правоохранительных органов», — уточнил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал каждый регион России обучить, обеспечить всем необходимым и отправить в зону СВО как минимум тысячу добровольцев.