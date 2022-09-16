Москва, , 11:20 — REGNUM На уходящей неделе (12-18 сентября) Telegram-каналы России рассказали множество занимательных курьезов и любопытных историй со всех уголков страны. Роды с участием сурдопереводчика, сваренная в вулкане сгущенка, распродажа вещей с запахом гари. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В подмосковном Минтрансе составили список необычных предметов, забытых пассажирами. «Говорит и показывает Москва» пишет, что в числе вещей оказался комплект удочек, решетка-гриль, штатив для фотоаппарата, а также сразу несколько рюкзаков с продуктами питания.

«Наименования населенных пунктов созданы, чтобы вносить ясность в окружающей мир, но иногда все происходит ровно наоборот», — пишет «Страновед» и рассказывает про Мичуринск Тамбовской области. Станция железной дороги здесь называется «Мичуринск-Воронежский», потому что через нее поезда идут на Воронеж. Из-за такого названия возникает путаница, и немало пассажиров удивляется величине Воронежской области. И это не все. В городе есть также станция «Мичуринск-Уральский».

В Клепиковском районе Рязанской области школьнику приходилось самостоятельно добираться до школы, которая находится в 25 километрах от его дома. «Рязанская сплетница» сообщает, что в дело вмешалась прокуратура. Оказалось, в районе даже не было паспорта этого школьного маршрута. Теперь есть — и ученика возят от дома до школы и обратно. Прогулять уроки теперь не получится.

Северо-Западный федеральный округ

В одном из роддомов Санкт-Петербурга приняли необычные роды: глухой пациентке помогал сурдопереводчик. В честь события роддом и Санкт-Петербургский театр глухих подписали договор о безвозмездном сотрудничестве. «Главное / Санкт-Петербург» пишет, что роддом каждый год принимает около пяти таких родов и решил запустить социальный проект, направленный на помощь неслышащим женщинам.

В Ленобласти произошла трагедия с трактористом, который решил посмотреть на боеприпас времен Великой Отечественной войны, вытащенный из земли его комбайном. Боеприпас взорвался, мужчина погиб. «Найденное где-нибудь в поле-лесу-кустах ржавое железо может оказаться куда менее безобидным, чем это представляется дилетанту. И единственный вариант поведения при встрече с ним — оставить как есть, вызвав специалистов», — напоминает «Ночной губернатор».

«Полярный дозор» узнал, что в Мурманске разработали курс арктической кухни. Учить студентов готовить северные продукты и блюда из них будут в местном индустриальном колледже. В планах — открыть целую Лабораторию арктической кухни.

Приволжский федеральный округ

Из Нижнего Новгорода почтой в Хабаровский край недавно отправили квадроцикл. Машина была в собранном виде и весила 300 килограммов. Такая громоздкая «посылка» изрядно удивила сотрудников «Почты России». Впрочем, как пишет MDK_NN, квадроцикл был без проблем доставлен адресату.

В Уфе недавно случился пожар в одном из торговых центров. Здание сгорело, а некоторые товары остались. Предприниматели организовали их распродажу. Конфуз в том, что все вещи — с запахом гари. «Кому вещи с дымком?» — иронизирует «Башкирский домовой».

Все в той же Башкирии районная газета «Зианчуринские зори» решила разыграть некоторые удивительные подарки в честь своего 90-летия. Призы: мангал стоимостью 10 тысяч рублей, 10 тонн асфальта и многое другое. Чтобы побороться за приз, достаточно просто выписать газету на первое полугодие 2023 года, передает UTV.

Во многих регионах прошли местные выборы, которые, конечно, отметились необычными ситуациями. В Пермском крае, например, на избирательном участке фактически прошла свадьба: молодожены первым делом после ЗАГСа отправились голосовать. «Веселые муниципальные выборы», — радуется «Пермский глобус».

В Челнах в Татарстане появилась новая достопримечательность: статуя в дамском туалете театра «Мастеровые». Памятник изображает девушку со спущенными трусиками и с телефоном в руке, сидящую на унитазе. Прозвали ее Таней. Некоторые посетители театра возмутились инсталляцией, посчитав ее пошлой. Директор театра сказал, что Таню убирать не будет — пусть люди привыкают, пишет ВТП.

Южный федеральный округ

Тему необычных родов продолжает «Славянск-на-Кубани». Оказывается, в России есть родильный туризм, причем чаще всего из других регионов приезжают рожать в Москву и на Кубань. Реже всего — в Пермский край, Якутию и Тыву. А в Чечню в прошлом году и вовсе никто с такой целью не приехал.

Северо-Кавказский федеральный округ

На ставропольском молочном заводе регулярно делали творожные сырки «из будущего», ставя неверные даты на продукцию. Обычно продукты датировали следующим днем, а вот творожные глазированные сырки переместили в будущее сразу на два дня. 1777 пишет, что предприятию вынесли предостережение о недопустимости таких «игр со временем».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге обсуждают и нередко осуждают идею построить на въезде в город частный крематорий. По словам «Новостей Екатеринбурга», подобное скорбное заведение — не самая лучшая вещь, которая может встречать и провожать горожан. Трудно не согласиться.

Сибирский федеральный округ

«Проспект мира» рассказал про мошенника из Железногорска, который прикидывался богатым бизнесменом и изобретателем криптовалюты. Он искал инвесторов и водил их по дорогим ресторанам. Некоторые поддались на его историю. Всего мошенник собрал почти миллион рублей «инвестиций».

Дальневосточный федеральный округ

«Тридевятое царство» передает, что в Хабаровском крае собираются запустить производство водоробусов — автобусов, которые ездят на водородном топливе, они в десять раз более экологичные, чем дизельный транспорт.

На Курилах появился новый сувенир — банки сгущенки, сваренной в недрах вулкана Баранского. «Ход, безусловно, неплох как туристическая фишка Курил», — считает канал «Никитина расскажет».

Приморье оказались самым пьющим среди всех регионов России. «А как тут не выпить, когда столько радостных поводов — и город-спутник построят, и ВКАД возведут, про ВЭФ и его инвестиции и говорить нечего», — пишет «Право руля!»

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 23 сентября.