Кабул, 16 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Представительство Всемирной продовольственной программы (ВПП) заявляет, что гуманитарные организации никогда ни у кого не просили денег в соцсетях и не используют их для связи и регистрации. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

Вахидулла Амани, представитель ВПП в Афганистане, заявил в видеообращении в своём официальном «Твиттере»: «Некоторые люди в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и WhatsApp выдают себя за партнёров ВПП. Эти сообщения и регистрационные формы, которые они выкладывают, являются поддельными».

«ВПП не использует социальные сети, такие как WhatsApp и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для регистрации людей для получения помощи», — подчеркнул Амани.

Следует отметить, что недавно в социальных сетях были опубликованы сообщения, обещающие продовольственную помощь от ВПП в Афганистане в обмен на выплату в размере 50 афгани.