Донецк, 16 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Под огнём киевских боевиков оказался населённый пункт Ясное в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 10:48 сотрудники представительства зафиксировали удар с позиций в Новомихайловке по населённому Ясное, выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка.