Донецк, 16 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под огнём артиллерии ВСУ оказался населённый пункт Красный Партизан. Об этом 16 сентября сообщает республиканское представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 10:10 сотрудниками представительства зафиксирована атака с позиций националистов в населённом пункте Розовка. По Красному Партизану киевские боевики выпустили пять снарядов калибра 152 мм.