* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 16 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Местный командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Саманган похитил мужчину для получения выкупа и заключил его под стражу на несколько дней. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из к/ф «Похищение Фредди Хайнекена» реж Даниэль Альфредсон. 2014. Нидерланды, Бельгия, Великобритания, США Похищение

Источники сообщили, что Валид, один талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командиров в Самангане, вместе со своими подчинёнными несколько дней назад похитил Исмаила, жителя уезда Нижний Дарайе-Суф.

Согласно источникам, Исмаил, который провёл несколько суток в заточении в доме одного из родственников этого командира, сумел бежать и теперь обвиняет Валида в похищении и заключении его под стражу с целью вымогательства.

Местные источники также подтверждают, что Валид требовал выкуп от семьи Исмаила в обмен на его освобождение.

С другой стороны, глава разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Самангане направил письмо командованию армейской бригады в этой провинции с требованием выдать Валида, командира роты, и его подчиненных.

В письме говорится, что Мохаммад Коса, один из подчинённых Валида, признался, что участвовал в похищении Исмаила и держал его в своем доме в течение нескольких суток.

Ранее жители Самангана жаловались на вымогательства командира батальона армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Айбак, административном центре провинции.