Пашинян сообщил Макрону о напряжённой ситуации на границе с Азербайджаном
Ереван, 16 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил о ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба армянского правительства.
Отмечается, что премьер-министр обвинил Азербайджан в агрессии на суверенную территорию Армении.
«Никол Пашинян отметил, что хотя на границе относительно спокойно, ситуация остается очень напряжённой», — отметили в пресс-службе.
Сообщается, что Макрон заявил о готовности содействовать мирному урегулированию азербайджано-армянского конфликта. Пашинян отметил важность того, чтобы мировое сообщество адекватно реагировало на ситуацию.
Напомним, 13 сентября Макрон в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал его соблюдать режим прекращения огня.