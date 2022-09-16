Ереван, 16 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил о ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба армянского правительства.

Primeminister.am Никол Пашинян и Эмануэль Макрон

Отмечается, что премьер-министр обвинил Азербайджан в агрессии на суверенную территорию Армении.

«Никол Пашинян отметил, что хотя на границе относительно спокойно, ситуация остается очень напряжённой», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Макрон заявил о готовности содействовать мирному урегулированию азербайджано-армянского конфликта. Пашинян отметил важность того, чтобы мировое сообщество адекватно реагировало на ситуацию.

Напомним, 13 сентября Макрон в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал его соблюдать режим прекращения огня.