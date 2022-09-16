Ереван, 16 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщает 16 сентября пресс-служба правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Пашинян и Макрон провели телефонный разговор, в котором глава армянского правительства подробно представил ситуацию, «сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном агрессии на суверенной территории Армении».

«Пашинян отметил, что хотя на границе относительно спокойно, ситуация остается очень напряжённой», — указано в сообщении.

Макрон заявил о готовности содействовать диалогу и миру. Лидеры также затронули рассмотрение обращения Еревана в Совет Безопасности ООН. Пашинян подчеркнул, что важен соразмерный отклик международного сообщества на происходящее.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые столкновения начались на границе Армении и Азербайджана в ночь на 13 сентября, обе стороны понесли потери. Позже Ереван и Баку договорились о перемирии.

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