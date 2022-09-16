Дамаск, 16 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Глава Национальной разведывательной службы Турции Хаккан Фидан посетил Дамаск с неофициальным визитом. Об этом 16 сентября сообщает Al-Hadath со ссылкой на четыре осведомлённых источника.

Сирия

По их данным, Фидан встретился с главой внешней разведки Сирии Али Мамлюком. По данным журналистов, в ходе переговоров стороны обсуждали возможность восстановления дипломатических отношений между странами и перспективы сотрудничества в сфере безопасности.

При этом СМИ отмечают, что инициатором переговоров якобы является Россия, которая выступает за примирение между правительством Башара Асада и турецкими властями, поддерживающими сирийскую оппозицию.

Как обращает внимание Al-Hadath, шеф турецкой разведки Хаккан Фидан является приближенным лицом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и может исполнять роль его личного посланника.

Напомним, что ранее о негласных переговорах между лидерами служб внешней разведки двух стран сообщил МИД Турции.