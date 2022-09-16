Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. За последний месяц число вакансий возросло в Санкт-Петербурге на 5%. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса HeadHunter, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Андрей Репин ИА REGNUM Вакансии

Рост открытых рабочих мест наблюдался во всём Северо-Западном федеральном округе. Прежде всего работодатели стали чаще искать сотрудников в Новгородской и Ленинградской областях, а также в Республике Коми. Наименее активными в этом плане были компании в Ненецком автономном округе.

Если брать в расчёт Петербург, то здесь новые предложения по трудоустройству появлялись в образовательной сфере и сфере логистики. В Северной столице за последний месяц активнее искали домашний и рабочий персонал. Несколько упал спрос на юристов, работников туристической сферы и безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Петербург занимает второе место по числу вакансий в IT-сфере. Город уступает лишь столице России.