Самарканд, Узбекистан, , 10:44 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с руководителями 11 государств, который проходил в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Об этом сообщил западным СМИ источник в правительстве Узбекистана.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайского лидера, отмечает Reuters, также не было на групповых фотографиях с саммита, опубликованных 15 сентября. Делегация КНР, объясняя причины неучастия Си Цзиньпина в ужине с лидерами стран, сослалась на правила, связанные с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин прибыл на саммит ШОС в рамках своей первой зарубежной поездки с начала пандемии COVID-19. На саммите прошла встреча китайского лидера и российского президента Владимира Путина.

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