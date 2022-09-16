Ростов-на-Дону, 16 сентября 2022, 10:33 — REGNUM Дополнительные выплаты получат военнослужащие из Ростовской области, получившие тяжёлые ранения при участии в специальной военной операции, об этом эфире «Прямой линии» 15 сентября сообщил губернатор Василий Голубев.
Размер дополнительной выплаты из регионального бюджета составит 600 тысяч рублей.
Дополнительную поддержку получат военнослужащие, в том числе пограничных органов ФСБ, войск национальной гвардии РФ, имеющие специальное звание полиции, принимающие участие в СВО и получившие тяжелые увечья.
Из бюджета области также производятся выплаты семьям военнослужащих, погибших в ходе СВО, в размере 2 млн рублей.