Москва, , 10:20 — REGNUM Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был талантливым и достаточно волевым человеком, который с позором променял огромную страну на Нобелевскую премию и заклеймил себя навеки клеймом предательства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

«Это был талантливый человек с огромным потенциалом, яркий, решивший сесть за мировой стол преферанса, проигравший все к чертям собачьим за этим мировым столом, и решивший, что место уничтожителя СССР даст ему некие позиции на Западе. И это был первый человек, который власть в огромной стране конвертировал в нобелевскую премию. Он был первой ласточкой позора национальных элит. И он им остался, он его символизирует, он человек этого проигрыша, он человек этой двусмысленности, и в этом смысле к нему отношение соответствующее», — заявил Кургинян.

Кургинян отметил, что Горбачев был человеком ярким, умным, совсем не безвольным, и при этом человеком, на котором стоит клеймо предателя. Он добавил, что Иуда тоже был верным учеником Христа, но это не означает, что он в качестве такового вошел в Историю, а Горбачев войде в качестве генсека и президента.

«Он войдет в историю в качестве того, кто предал все. И пусть те, кто размышляют, не является ли это хорошим примером, поймут две вещи. Первое — продать отечество так можно один раз. Оно было здоровенное, и цена была не слишком большая. Можно было пиццу потом рекламировать. В следующий раз такой финт ушами не проходит. И второе — есть понятие позор, есть клеймо молчания, которое страшнее любых проклятий, вот что важно», — добавил политлог.

Главной же местью Горбачеву за его деяния было то, что он увидел смерть его жены, которая произошла потому, что она не могла пережить того, что он сделал. Политолог уверен, что, если бы Раиса Максимовна Горбачева была президентом СССР, мы сейчас жили бы при СССР. Но она не могла пережить этого позора.