Москва, 16 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В ночь на 16 сентября действительно состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 16 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

«Действительно, был телефонный разговор поздно ночью», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее о таком разговоре сообщили в армянском правительстве, указав, что в ходе него шла речь о ситуации в Армении с Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном.