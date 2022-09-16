Вашингтон, 16 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Майку баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе, установив несколько рекордов. Об этом 16 сентября сообщает TMZ.

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По данным издания, предмет одежды, который Майкл Джордан надевал во время первой игры финала НБА 1998 года продали за $10 млн. Покупка установила сразу несколько рекордов: самая высокая цена за баскетбольную майку, проданную на аукционе; самая высокая цена за любую спортивную памятную вещь, использованную в игре; самая высокая цена, заплаченная за какой-либо предмет Майкла Джордана.

Добавим, что имя покупателя майки неизвестно. Изначально эксперты предполагали, что лот приобретут за $3 млн.