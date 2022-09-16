Бухарест, , 10:10 — REGNUM За последние два месяца через румынские порты и автодороги в страны Западной Европы и Азии было доставлено более 4 млн тонн зерна с территории бывшей УССР. Об этом 16 сентября со ссылкой на заявление премьер-министра Румынии Николае Чукэ сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Чукэ, официальный Бухарест «создал принципиально новый транзитный коридор», позволяющий десяткам государств беспрепятственно импортировать сырье с территории б. УССР.

«Мы надеемся, что работа наших терминалов в черноморском порту Констанца, а также автомобильных пунктов на румынско-венгерской границе, приведет к стабилизации международного рынка продовольствия, и будет способствовать снижению мировых цен на продукты питания», — сказал, в частности, он.

Напомним, ранее Румыния официально выступила главным транзитером сырья из бывшей УССР.