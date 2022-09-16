Бухарест, , 09:55 — REGNUM Высокопоставленный чиновник министерства образования Румынии арестован по подозрению во взяточничестве и отмывании денег. Об этом 16 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, глава одного из ведомственных департаментов Хория Палмер-Хыртопану якобы получил от подрядчиков €360 тыс. за разрешительные документы на использование земельных территорий, ранее предназначенных на строительство зданий детских садов. Кроме того, следствие обвиняет чиновника в покровительстве незаконным схемам распределения средств в Минобразовании.

Палмер-Хыртопану известен в Румынии как автор ряда книг для детей и пособий для преподавателей школ и высших учебных заведений. Если вина чиновника будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы борьбы с коррупцией среди сотрудников министерств и ведомств страны.