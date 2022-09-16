Токио, , 09:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом 16 сентября заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

Фумио Кисида (сс) Официальное интернет-представительство президента России

«Премьер-министр Кисида готов без предварительных условий провести встречу с Ким Чен Ыном», — сказал Мацуно.

Он добавил, что Япония выступает за комплексное решение проблемы похищенных Северной Кореей японских граждан, а также ядерной и ракетной проблемы.

По его словам, Токио готов готовы принять меры для скорейшего возвращения всех похищенных.

Напомним, Токио считает, что с 1970-х годов спецслужбы КНДР похитили 17 японских граждан, но Пхеньян признал лишь 13 фактов. Пятеро из них вернулись в Японию в 2002 и 2004 годах. Остальные восемь человек, как заявляет КНДР, погибли, но Япония считает доказательства смерти фальшивыми и требует выдачи людей, которых называет заложниками.