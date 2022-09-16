Астана, 16 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Инвестиционный фонд Казахстана «Самрук Казына» приступил к реализации проекта по возведению первой в республике атомной электростанции (АЭС). Об этом 15 сентября сообщил в ходе пресс-конференции глава правления фонда Алмасадам Саткалиев.

АЭС

Он рассказал, что, согласно прогнозам, к 2032 году стране потребуется АЭС мощностью 2,4 ГВт. В строительстве станции будет участвовать международный пул инвесторов.

«Под руководством правительства фонд приступил к реализации данного проекта. О работе в данном направлении мы будем докладывать и заинтересованным лицам, журналистам и обществу», — сказал Саткалиев.

Напомним, в августе министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что в ведомстве пока не решили, по какой технологии будут возводить АЭС. Строить станцию планируется в возле озера Балхаш.