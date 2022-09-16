Бишкек, 16 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Власти Таджикистана продолжают стягивать тяжёлую военную технику в зону конфликта на границе с Киргизией, а также используют для обстрела киргизской территории весь имеющийся арсенал. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

Также указывается, что в данный момент на всём протяжении линии соприкосновения в зоне конфликта ведутся интенсивные боевые действия, и добавляется, что пограничная служба киргизского ГКНБ ведёт отражение агрессии со стороны Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киргизии началась эвакуация мирных жителей из расположенных около границы с Таджикистаном сёл.