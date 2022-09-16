Бишкек, , 08:50 — REGNUM В Киргизии началась эвакуация мирных жителей из расположенных около границы с Таджикистаном сёл. Об этом 16 сентября сообщает киргизское агентство 24.kg.

Эвакуация Цитата из к/ф «Извержение». реж Ли Хэ-джун, Ким Бён-со. 2019. Южная Корея

По данным источника, на месте событий в данный момент находится глава Баткенской области Киргизии Абдикарим Алимбаев, ситуацию контролирует глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев.

Также к сообщению прикреплено видео, на котором запечатлено движение колонны автомобилей мирных жителей Киргизии из районов, в которых продолжаются обстрелы, а также пешее передвижение по территории одного из таких приграничных районов республики, на фоне которого слышны выстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Таджикистана и Киргизии договорились о режиме прекращения огня с 07:00 мск, однако, как утверждает киргизская сторона, таджикские военные продолжает их обстреливать.