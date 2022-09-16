Донецк, 16 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 16 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Уточняется, что бандеровские каратели произвели обстрел Киевского района Донецка в 08:15 (совпадает с мск), выпустив по городу три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики открыли огонь по посёлку Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике.